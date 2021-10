Fraktionen möchten noch Details ändern

Mannheim. Fast alle Fraktionen im Mannheimer Gemeinderat unterstützen den Plan der Stadtverwaltung, im kommenden Jahr trotz geringerer Einnahmen durch die Corona-Pandemie an den geplanten Investitionen festzuhalten – und in zwölf Monaten dann zu schauen, ob für die Zukunft gegebenenfalls Veränderungen notwendig sind. Das erklären sie in ihren Stellungnahmen zum Etat-Entwurf für 2022, den Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in dieser Woche vorgestellt hat. Im Detail behalten sich die Fraktionen allerdings noch Korrekturen vor.

So fordert etwa die Fraktion LI.PAR.Tie Nachbesserungen im Sozialbereich. Die CDU-Fraktion kündigt für die Haushaltsberatungen im Dezember noch Änderungsanträge zu ihr wichtigen Themen an – konkreter wird sie nicht. Die Fraktion von FDP/Mittelstand für Mannheim dagegen hat ein grundsätzliches Problem mit dem Etat-Entwurf. Sie hätte sich „eine vorsichtigere, solidere Haushaltsplanung gewünscht, in der alle Risiken adäquat abgebildet werden“.

Der Etat-Entwurf sieht enorme Investitionen in einer Größenordnung von rund 250 Millionen Euro vor – unter anderem für den Ausbau der Kinderbetreuung, die Sanierung von Schulen sowie für Projekte wie Franklin-Stadtbahn, Grünzug Nordost und Theatersanierung. imo