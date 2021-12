Mannheim. Handball-Ikone Stefan Kretzschmar vermisst bei einigen deutschen Spielern die große Begeisterung für die Nationalmannschaft. „Es ist eine Einstellungssache, eine Frage der Mentalität“, sagte der 48-Jährige im Interview mit dieser Redaktion. Er wolle niemandem zu nahe treten und verstehe auch die Gründe für manch eine Absage, dennoch „habe ich manchmal schon das Gefühl, dass da manch einer eine Nationalmannschaftseinladung umgehend mit dem Thema Belastung assoziiert“. Bei den Skandinaviern wiederum sei das ganz anders: „Die treten nach einer Einladung die Reise zur Nationalmannschaft mit einem Lächeln und mit Freude an. Für diese Jungs gibt es nichts Größeres.“

Nach mehreren Enttäuschungen in der jüngeren Vergangenheit hält der Sportvorstand des Bundesligisten Füchse Berlin, die am Samstag (20.30 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen spielen, außerdem nichts davon, in naher Zukunft zu große Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft zu haben: „Von Medaillen braucht der deutsche Handball momentan nicht zu reden. Davon sollte er sich sogar erst einmal verabschieden.“ mast