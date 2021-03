Mannheim. Zum letzten Mal für längere Zeit werden am Gründonnerstag am Mannheimer Wasserturm die Fontänen eingeschaltet. Die Anlage, die älteste der zwölf größten deutschen Wasserspiele, läuft bis Oktober und dann erst wieder ab April 2023. Dazwischen steht eine große, 5,3 Millionen Euro teure Sanierung an, damit die Touristenattraktion im Herzen der Stadt nicht ausgerechnet 2023 im Jahr der Bundesgartenschau ausfällt. Die Arbeiten sind nur im Sommerhalbjahr möglich. Weil die Fugen der mit Sandstein umrandeten Becken undicht sind, gibt es täglich einen Wasserverlust von 53 Kubikmeter. Zudem müssen Pumpen und Rohre erneuert werden. pwr

