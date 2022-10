Förderschule unterversorgt

Mannheim. Ein Bild von den Problemen vor Ort machte sich am Freitag Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne, kleines Bild). Beim Besuch in der Eugen-Neter-Förderschule (ENS) für geistige Entwicklung erfuhr sie, dass die derzeitige Lehrerversorgung bei 69 Prozent liegt. Die Eltern richteten dramatische Appelle an die Ministerin. „Es reicht einfach nicht. Es muss mehr passieren, und es muss bitte jetzt sofort passieren“, so etwa Alexandra von Gropper. Schopper sagte, sie wolle die Situation sowohl mit kurz- als auch langfristigen Maßnahmen verbessern. bhr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Landespolitik Kretschmann stützt Strobl: Opposition misst mit "zweierlei Maß" Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Veranstaltung Danyal Bayaz sorgt am Mannheimer ZEW für hohen Unterhaltungswert Mehr erfahren Bildung Esken fordert bei Schul-Förderung Tempo von Stark-Watzinger Mehr erfahren