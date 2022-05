Flusslagen als Mission

Mannheim. „Mannheim – Stadt an zwei Flüssen“: Dieses Leitthema zur 400-Jahrfeier der Stadt im Jahr 2007 bewegt seither die Planer im Rathaus. Hin zum Wasser, mehr rausholen aus den Uferlagen haben sich viele Städte zur Jahrhundertwende bedingt durch den Strukturwandel in den Hafengebieten zur Aufgabe gemacht – auch Mannheim. Immer wieder wurden Entwicklungspotenziale an Rhein und Neckar von Experten untersucht. Sechs Konzepte – wie etwa das Entwicklungskonzept Innenstadt oder die Studie blau-Mannheim-blau – stellen wir im Rahmen der Serie „Leben an zwei Flüssen“ vor. Sie geht aus der Aktion „75 Jahre für ein besseres Mannheim“ zum 75. Geburtstag des „Mannheimer Morgen“ hervor.

