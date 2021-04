Fliegerbombe entschärft

Mannheim. Eine bei Bauarbeiten in Mannheim freigelegte 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist am Donnerstag erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Eine Überprüfung der Experten nach dem Fund des Sprengkörpers auf dem Areal der ehemaligen Franklin-Wohnsiedlung nahe dem Käfertaler-Friedhof hatte am frühen Nachmittag ergeben, dass eine Entschärfung vor Ort notwendig war. Rund um den Fundort waren im Sicherheitsradius von 500 Metern im Vorfeld der Entschärfung sämtliche Gebäude evakuiert worden. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, sollen rund 4000 Personen von der Räumung des Gebiets betroffen gewesen sein. kpl

AdUnit urban-intext1