Flick deutet Reus-Rückkehr an

Frankfurt. Der neue Bundestrainer Hansi Flick (Bild) will bei entsprechender Leistung weiterhin auf Thomas Müller und Mats Hummels setzen. Marco Reus, der seine Teilnahme an der Fußball-EM vor der Nominierung abgesagt hatte, kann sich sogar konkrete Hoffnungen auf weitere Spiele für die DFB-Auswahl machen. „Die Besten werden eingeladen, wenn sie Topleistungen abrufen“, sagte Flick am Dienstag bei seiner Vorstellung in Frankfurt. „Wenn sie Topleistungen abrufen, sind sie auch ein Teil der Mannschaft“, antwortete der Bammentaler auf die Frage zur Zukunft von Müller und Hummels. dpa

