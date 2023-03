Feuerwehr stellt sich neu auf

Mannheim. Die Mannheimer Feuerwehr soll komplett neu organisiert werden. Vorgesehen ist, an mehr Stellen in der Stadt kleinere Einheiten zu stationieren, die dann zwar mit weniger Leuten, aber schneller am Einsatzort sind. Das sieht der erste Entwurf für den neuen Brandschutzbedarfsplan vor. Am Dienstag ist er erstmals Thema einer öffentlichen Sitzung des Sicherheitsausschusses des Gemeinderats. Das Gutachten soll bis zum Jahresende fertig sein. Dann stehen auch erst Entscheidungen an.

Der derzeit gültige Brandschutzbedarfsplan stammt von 2013, war ab 2010 erarbeitet worden und ist daher völlig veraltet. Seither stieg die Zahl der Einsätze um 60 Prozent. Es sind viele Neubaugebiete dazugekommen sowie zusätzliche Risiken – etwa durch den Klimawandel, neue Technologien oder drohende Stromausfälle – entstanden.

„Wir wollten eine komplett neue, eine umfassende Gefahrenanalyse für die ganze Stadt“, so der für die Feuerwehr zuständige Erste Bürgermeister Christian Specht, nicht nur eine Fortschreibung des alten Papiers. Dann solle die Organisation daran angepasst werden.