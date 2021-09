Festnahmen nach Einsatz vor Synagoge

Hagen/Köln/Düsseldorf. Auf die Synagoge im nordrhein-westfälischen Hagen sollte am jüdischen Feiertag Jom Kippur möglicherweise ein islamistisch motivierter Anschlag verübt werden. Mit Durchsuchungen und Festnahmen gehe die Polizei einem sehr ernstzunehmenden und konkreten Hinweis nach, dass es während des Versöhnungsfestes zu einem Angriff auf das jüdische Gotteshaus hätte kommen können, sagte der Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Köln. Der Hinweis ließ auf eine „islamistisch motivierte Bedrohungslage“ schließen. Schwer bewaffnete Polizisten hatten die Synagoge am späten Mittwochnachmittag stundenlang geschützt.

Ein 16-jähriger Hagener mit syrischer Staatsbürgerschaft, der vorläufig festgenommen wurde, steht laut den Behörden im Fokus der Ermittler. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien weitere drei Personen angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen worden. „Inwieweit diese Personen tatbeteiligt sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Reul. dpa