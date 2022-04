Festival sucht nach Utopien

Mannheim. Der „Mannheimer Sommer“ am Nationaltheater Mannheim widmet sich in seiner 9. Ausgabe vom 16. bis 26. Juni dem Thema Nachhaltigkeit. Das teilten Opernintendant Albrecht Puhlmann und Festivalkurator Jan Dvorák bei einer Pressekonferenz am Goetheplatz mit. Mit rund 60 Theater-, Opern-, Konzert- und Diskursveranstaltungen will das „Internationale Festival für Musik und Theater von Mozart bis heute“ Utopien für einen nachhaltigeren Umgang mit unserer Natur entwickeln. Im Zentrum steht die Opernuraufführung „The Damned and the Saved“ sowie auch einige Werke Mozarts, dessen „Entführung aus dem Serail“ in einer neuen Textversion Premiere feiern wird. dms

