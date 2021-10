Fehlendes Konzept bemängelt

Mannheim. In der Debatte ums Parkverbot auf Gehwegen in Mannheim kritisieren die Gemeinderatsfraktionen von Grünen und CDU die Stadtverwaltung. Die habe sich zu spät um alternative Parkraumkonzepte gekümmert. „In der Vergangenheit wurde versäumt, das Thema anzugehen und etwa wie in Karlsruhe eine längere Informationsphase vorzuspannen“, sagt Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier. CDU-Fraktionschef Claudius Kranz moniert, im Rathaus habe man „offensichtlich überhaupt gar keine Lösungsmöglichkeit finden“ wollen.

Das Parken auf Fußgängerflächen ist verboten. Die Landesregierung drängt darauf, dass die Kommunen dies auch durchsetzen. Die Stadtverwaltung hatte nach Protesten von Bürgern kürzlich erklärt, Verwarnungen gegen Gehwegparker erstmal auszusetzen und Konzepte zur Neuordnung des Parkraums zu entwickeln. Für den großen Teil der Fraktionen im Gemeinderat ist das Thema nur über ein Bündel kurz- und langfristiger Maßnahmen zu lösen. Sie reichen vom Erlauben eines hälftigen Parkens bis zum Bau von Quartiersgaragen. imo