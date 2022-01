Fehlende Fachkräfte

Ludwigshafen/Mannheim. Die Wartelisten für einen Kitaplatz in Mannheim und Ludwigshafen sind lang. Derzeit gelten in Ludwigshafen 2073 Kinder als unversorgt, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Insgesamt hat die Stadt 8351 Betreuungsplätze anzubieten, die jedoch alle belegt sind. Grund hierfür ist nicht nur der Mangel an Räumlichkeiten, sondern auch der Fachkräftemangel. „Gruppenräume stehen teilweise aufgrund von Fachkräftemangel leer“, bestätigt auch eine Sprecherin des Städtischen Elternausschusses. Hiergegen müssten jedoch Bund und Land gemeinsam vorgehen.

In Mannheim gelten zum Stichtag 1. Oktober 2021 209 Kinder unter und 580 Kinder über drei Jahren als unversorgt. Die Stadt hat zwar eine umfangreiche Kita-Ausbauplanung vorgelegt, durch die in den kommenden Jahren mindestens 3500 neue Plätze entstehen sollen. Aber es gibt auch Rückschläge. So kündigte die Evangelische Kirche am 14. Januar die vorzeitige Schließung von zwei Einrichtungen an. Am Mittwoch wurde überdies bekannt, dass die katholische Kirche ihre Kita St. Nikolaus im Herzogenried im August aufgibt. Die Eltern erfuhren davon in der vergangenen Woche. jpp/bhr