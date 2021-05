FDP will mitregieren

Berlin. Mit einer Positionierung als Modernisierungspartei für Deutschland will die FDP ein starkes Bundestagswahlergebnis einfahren und sich bei der Regierungsbildung unentbehrlich machen. Dabei halten sich die Liberalen eine Beteiligung an einem Jamaika-Bündnis ebenso offen wie an einer Ampel-Koalition.

Steuererhöhungen soll es ebenso wenig geben wie eine weitere Staatsverschuldung. Das FDP-Wahlprogramm trägt den Slogan „Nie gab es mehr zu tun“. Die Debatte über die Inhalte verlief ohne große Ausreißer. Zu den wenigen zählte ein gegen den Willen der Parteispitze knapp angenommener Antrag, der eine Beschneidung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ein Senken des Rundfunkbeitrags fordert. dpa