Mannheim. Zwei Polizisten des Polizeipräsidiums Mannheim sind wegen des Geschehens auf dem Marktplatz am 2. Mai angeklagt worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag offiziell mitteilte, wird einem Polizeioberkommissar Körperverletzung im Amt mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Einem Polizeihauptmeister wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen.

Ein 47-jähriger Mann, der an einer paranoiden Schizophrenie litt, starb, nachdem ihn die beiden Polizisten auf dem Marktplatz überwältigt hatten. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts haben ergeben, dass der 47-Jährige insgesamt vier Faustschläge des Polizeioberkommissars erhalten habe. Durch die anschließende Fixierung auf dem Bauch und Blut in den oberen Atemwegen litt der Mann unter Sauerstoffmangel. Infolgedessen verlor er das Bewusstsein und verstarb.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die Faustschläge nicht gerechtfertigt gewesen sein. Auf Nachfrage des „MM“ hat das Polizeipräsidium bestätigt, dass die Suspendierung des Polizeimeisters „vorerst aufgehoben“ ist. Bis auf Weiteres wird er im Innendienst eingesetzt. tbö