Mannheim. 26 Mal sollen drei Männer, getarnt als falsche Dachdecker, in wechselnder Besetzung in die Wohnungen ältererer Menschen eingedrungen sein. In 17 Fällen stahlen sie dabei nach Auffassung der Anklagebehörde Schmuck und Bargeld. Auf diese Weise hätten sie ihre Opfer in Mannheim, Ludwigshafen, Worms und Frankenthal um fast 200 000 Euro betrogen. Deshalb müssen sich die angeblichen Handwerker jetzt vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Die Taten sollen sich zwischen Mai und November 2020 zugetragen haben, die Geschädigten sind meist deutlich über 80 Jahre alt. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage angesetzt, zum Auftakt kamen auch die Lebensläufe der Männer und deren Vorstrafen zur Sprache. bhr

