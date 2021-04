Fahrrad-Netz stößt auf Kritik

Mannheim. Der Mannheimer Soziologe René Leicht kritisiert die Fahrradpolitik der Stadt und fordert ein Radverkehrskonzept auf verkehrsplanerischen Grundlagen wie Quell- Ziel-Analysen und einer Wegenetzstruktur, die dem tatsächlichen Bedarf der Radfahrenden entspricht.

René Leicht spricht über Radverkehr in Mannheim. © Thorsten Langscheid

Im Interview mit dieser Redaktion erklärt Leicht, warum das vor zehn Jahren vom Gemeinderat beschlossene 21-Punkte-Programm zur Verbesserung des Radverkehrs „nicht viel gebracht“ habe und warum viele strukturell mit Mannheim vergleichbare Städte in der Radverkehrsförderung viel weiter sind: „Andere haben schon früh in zügig befahrbare und komfortable Radrouten investiert, die sich zu einem Netz ergänzen.“

Gut ausgebaute Wege führten nach Leichts Einschätzung „längerfristig auch zu einer Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer und zu einer Radkultur, die Mannheim erst noch etablieren muss“. Der Radverkehrsanteil am Verkehr in Mannheim habe seit 2013 nur um „schwache zwei Prozentpunkte zugenommen“, so Leichts Analyse. Das von der Stadt selbst gesetzte 25-Prozent-Ziel sei dadurch „weit verfehlt“ worden. Zudem sei der geringe Zugewinn zulasten des Fußgängerverkehrs gegangen und nicht, wie beabsichtigt, zulasten des Autoverkehrs.

Leicht, der in den 1980er und 1990er Jahren für die Grünen im Mannheimer Gemeinderat saß und seit 2019 als Bezirksbeirat im Stadtteil Feudenheim wieder aktiv Kommunalpolitik betreibt, hat zuletzt im Streit um Radschnellwegspläne im Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au Lösungsvorschläge unterbreitet, die nun auch umgesetzt werden.

