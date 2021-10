Fahrermangel trifft auch die Region

Mannheim. Der bundesweite Mangel an Lkw-Fahrern macht sich auch bei Transportunternehmen der Region bemerkbar. „Berufskraftfahrer suchen wir im Prinzip das ganze Jahr“, sagt Sandro Fillbrunn, Geschäftsführender Gesellschafter der Spedition TTM in Edingen-Neckarhausen. Lücken, die in den kommenden Jahren durch den Wechsel von Beschäftigten ins Rentenalter entstünden, könnten nicht über Nachwuchskräfte gefüllt werden. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, müsse die Attraktivität und Anerkennung des Berufs gesteigert werden, glaubt TTM-Fahrer Rolf Guttropf.

Bei der Logistikgruppe Trans-o-flex in Weinheim machen sich die Nachwuchssorgen in der Branche durch höhere Preise bemerkbar, die das Unternehmen an seine Partner-Transportfirmen zahlen muss. „Der Mangel an qualifizierten Fahrern ist ein strukturelles Problem, das die gesamte Wirtschaft trifft“, sagt Vorstandschef Wolfgang P. Albeck. Um es zu lösen, müssten Industrie und Handel höhere Transportpreise akzeptieren, die dann auch bei den Fahrern ankommen müssten. tat