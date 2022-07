Fällung von 2000 Bäumen?

Mannheim. Das Projekt Rheindammsanierung geht in die entscheidende Phase: Die Planungsunterlagen sind komplett, voraussichtlich nach den Sommerferien können Bürgerinnen und Bürger Einsicht nehmen und dann auch Einspruch gegen die Pläne des Regierungspräsidiums einlegen. Strittig ist nicht, dass der Damm zwischen den Stadtteilen Neckarau und Lindenhof ertüchtigt werden muss. Die Frage ist, wie das passiert. Ein neuer Erdwall, wie ihn die Karlsruher Behörde vorsieht, hätte die Fällung von mehr als 2000 Bäumen zur Folge. Alternativ könnte eine Hochwasserschutzwand aus Stahl in den bestehenden Damm eingelassen und so der Baumbestand erhalten werden. sba

