Mannheim. Experten aus der Region schlagen Alarm und warnen vor der Gefahr, die von der „immensen Verschuldung“ vieler Betriebe ausgeht. Diese Unternehmen würden durch zusätzliche Corona-Hilfen noch mehr in Schieflage geraten und ihre Schulden nach dem Lockdown nicht zurückzahlen können, sagte Christopher Seagon, Insolvenzverwalter bei der Heidelberger Kanzlei Wellensiek. „Lieferanten bleiben auf ihren Rechnungen sitzen, Banken müssen Kreditausfälle hinnehmen. Die Zombie-Unternehmen können so eine große Lawine in Bewegung setzen“, so Seagon.

Der Sitz der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim. Auch die IHK ist über die aktuelle Entwicklung besorgt. © Rinderspacher

Auch Oliver Dangmann, Geschäftsführender Gesellschafter bei der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Mannheim, warnt: „Zahlreiche Firmen sind noch am Markt, obwohl sie längst pleite sind.“ Die Bundesregierung habe sich entschieden, „den Bestandsschutz todkranker Unternehmen über den Schutz ihrer Gläubiger zu stellen“. Die Funktion einer Insolvenz, Gläubiger vor Schäden zu bewahren, gerate in den Hintergrund. Berlin hatte im März 2020 die Insolvenzantragspflicht für Firmen ausgesetzt, die durch die Pandemie zahlungsunfähig wurden oder sich überschuldet hatten. Diese Regelung wurde mehrfach verlängert, zuletzt bis Ende April 2021.

Laut Creditreform ist die Zahl der Insolvenzen 2020 um 13,4 Prozent auf 16 300 Fälle (2019: 18 830) gesunken - der niedrigste Stand seit der Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999. In der Region beträgt der Rückgang sogar rund 20 Prozent, wie eine Sonderauswertung von Creditreform für diese Redaktion zeigt. Demnach gab es in der Metropolregion und im Main-Tauber-Kreis 527 Insolvenzen - 2019 waren es 670. „Die Insolvenzzahlen bilden die tatsächliche wirtschaftliche Situation in keiner Weise ab“, so Dangmann. Insolvenzverwalter Seagon erwartet 2021 einen „sukzessiven Anstieg der Insolvenzen“.

Auch die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar ist besorgt. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in Verbindung mit den staatlichen Hilfen habe zu einer unübersichtlichen Lage geführt, sagte Christian Schwöbel, Experte für Unternehmensrecht. „Wir sehen die Gefahr, dass Unternehmen künstlich am Leben gehalten werden. Das führt auch zu Unsicherheiten bei kerngesunden Unternehmen, die sich fragen, ob ihre Geschäftspartner vereinbarte Leistungen noch erbringen können.“ Die IHK habe ihr Beratungsangebot ausgebaut, um ihre Mitglieder „für diese Risiken zu sensibilisieren“.

Bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar Odenwald ist der Beratungsbedarf nach Angaben eines Sprechers deutlich gestiegen. Bisher hätten aber „nur wenige“ Betriebe Insolvenz angemeldet oder ihr Geschäft aufgegeben - „selbst bei Friseursalons und Kosmetikstudios, die ja direkt vom Lockdown betroffen sind“. Im Kosmetikbereich habe es 2020 sogar rund 100 Neugründungen gegeben.

