Ex-Prokurist vor Gericht

Mannheim. Am Mannheimer Landgericht hat ein bis Ende November terminierter Wirtschaftsprozess begonnen, bei dem ein ehemaliger Abteilungsleiter des in der Quadratstadt ansässigen Industriedienstleisters Bilfinger und eine selbstständige Unternehmensberaterin auf der Anklagebank sitzen. Ihnen wird Untreue zur Last gelegt. Beide Angeklagten bestreiten die Anschuldigungen.

Die Staatsanwaltschaft geht bei dem einstigen Bilfinger-Angestellten mit Prokura von einer Schadenssumme um die 500 000 Euro aus. Sein Fall hat bereits die Arbeitsgerichte beschäftigt: Während die fristlose Kündigung bestätigt wurde, ist der Streit um finanzielle Forderungen noch nicht abgeschlossen. wam