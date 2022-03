EU lehnt Energie-Boykott weiter ab

Kiew. Die EU-Staaten haben sich angesichts des anhaltenden Kriegs in der Ukraine auf eine erneute Ausweitung der Sanktionen gegen Russland und dessen Partnerland Belarus verständigt – nicht aber auf den von der Ukraine geforderten Stopp von Energieimporten aus Russland. Die Bundesregierung sieht weiter keine Möglichkeit für einen sofortigen Boykott russischer Energielieferungen nach dem Vorbild der USA. Die USA seien Exporteur von Gas und Öl, was man für Europa insgesamt nicht sagen könne, betonte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Berlin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau. „Und deshalb sind die Dinge, die getan werden können, auch unterschiedlich.“ Die Spritpreise in Deutschland stiegen am Mittwoch weiter kräftig an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geringe Erwartung an Gespräch

Kremlsprecher Dmitri Peskow warf den USA vor, sie führten mit dem Boykott einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Er betonte, dass Russland ein zuverlässiger Öl- und Gaslieferant sei, drohte aber gleichzeitig mit Einschränkungen. „Feindselige Exzesse des Westens“ machten „die Situation sehr kompliziert und lassen uns intensiv darüber nachdenken“, sagte Peskow mit Blick auf die massiven Sanktionen gegen Russland. Zuvor hatte bereits Vize-Regierungschef Alexander Nowak offen mit einem Gas-Lieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gedroht.

Unterdessen wurde das von russischen Einheiten besetzte ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl am Mittwoch von der Stromversorgung abgeschnitten. Stromleitungen seien durch Beschuss beschädigt worden, teilte der Netzbetreiber Ukrenerho am Mittwoch mit. Kampfhandlungen nördlich von Kiew verhinderten aktuell jegliche Reparaturarbeiten. Während Außenminister Kuleba vor einem möglichen Atomunfall warnte, bahnt sich aus Sicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien kein kritisches Problem an. Dennoch reiht sich der Stromausfall in eine Liste von fast täglichen Zwischenfällen in ukrainischen Atomanlagen ein, die vom Einmarsch russischer Truppen betroffen sind.

Vor dem Treffen der Außenminister aus der Ukraine und Russland sind am Mittwoch weitere Zivilisten aus den von russischen Truppen belagerten Städten evakuiert worden. Die Rettung der Menschen kommt jedoch nur langsam voran, vielerorts wurde von neuen Zwischenfällen berichtet. Allein in der Hafenstadt Mariupol sitzen Hunderttausende fest, nach Angaben der russischen Separatisten im Gebiet Donezk funktioniert der vereinbarte „humanitäre Korridor“ immer noch nicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

An diesem Donnerstag wollen Kuleba und der russische Außenminister Sergej Lawrow zu Gesprächen im türkischen Antalya zusammenkommen – es wäre das ranghöchste Gespräch seit Kriegsbeginn. Kuleba betonte aber am Mittwoch, dass seine Erwartungen an das Gespräch gering seien. Als Bedingung für eine Einstellung der Gefechte fordert Russland, dass sich die Ukraine in ihrer Verfassung für neutral erklärt. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete als unabhängig anerkennen. Die Ukraine lehnt das bisher in weiten Teilen ab, Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich aber gesprächsbereit gezeigt. dpa