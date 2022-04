EU bereitet Kohle-Embargo vor

Kiew/Brüssel. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will eine lückenlose Aufklärung der Verbrechen gegen Zivilisten in Butscha und anderen ukrainischen Städten. Dazu arbeite man unter anderem mit der EU und dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen, sagte er. Die internationale Empörung über die Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha dauert an. Europäische Länder weisen Dutzende russische Diplomaten aus, denen sie Aktivitäten für Geheimdienste vorwerfen. Noch diese Woche wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für ein Treffen mit Selenskyj nach Kiew reisen.

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft verzeichnete mehr als 7000 Meldungen über russische Kriegsverbrechen in der Region um die Hauptstadt Kiew. Die Ukraine macht für das Massaker russische Truppen verantwortlich. Moskau bestreitet das und sprach von einer „Inszenierung“. Videos und Satellitenbilder aus dem Kiewer Vorort Butscha widerlegen nach einer Analyse der „New York Times“ allerdings Moskauer Behauptungen, dass Leichen getöteter Zivilisten dort erst nach dem Abzug des russischen Militärs platziert worden seien.

Als Reaktion auf die Gräueltaten bereitet die EU neue Sanktionen gegen Russland vor. Neben einem Importverbot für Kohle beinhaltet das neue Paket eine Hafensperre für russische Schiffe sowie weitere Handelsbeschränkungen. Dazu gehören Quantencomputer und Transportmittel. Produkte wie Holz, Zement und Meeresfrüchte im Wert von 5,5 Milliarden Euro sollen außerdem nicht mehr in die EU importiert werden. „Diese Gräueltaten dürfen und werden nicht ohne Folgen bleiben“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Demonstration vor der BASF

Ein Kohle-Embargo würde auch das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) treffen, eines der größten Steinkohlekraftwerke in Deutschland. Auf Anfrage dieser Redaktion teilte das GKM mit, dass es für die Erzeugung von Strom und Fernwärme über seine Lieferanten Steinkohle auf den weltweiten Handelsmärkten bezieht, in wechselnden Chargen auch aus Russland. „Wir prüfen zurzeit alle alternativen Bezugsquellen, werden aber bei unserer diversifizierten Beschaffungsstrategie bleiben“, sagte ein GKM-Sprecher. Weiterhin im Vordergrund stehe es, die sichere Energiebereitstellung für die Menschen und Unternehmen in der Region zu gewährleisten. „Bei einem Importverbot russischer Kohle könnten Lieferungen zum Beispiel aus Ländern wie Australien, Indonesien, USA, Kolumbien, Südafrika erfolgen“, so das GKM.

In Ludwigshafen hat am Dienstag eine kleine Gruppe von Ukrainern, Freunden und Helfern vor dem BASF-Werksgelände gegen die Russlandgeschäfte des Chemiekonzerns protestiert. Das Motto: „Keine Geschäfte mit Kriegsverbrechern“.

Ein Unternehmenssprecher sagte auf Anfrage, dass die BASF seit Anfang März keine neuen Geschäfte in Russland und Belarus mehr tätige. „Eine Ausnahme bilden Produkte zur Unterstützung der Nahrungsmittelproduktion, da der Krieg das Risiko birgt, eine weltweite Nahrungsmittelkrise auszulösen.“ Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) warb um Verständnis für beide Seiten. Auch in der Frage eines kompletten Energie-Embargos gebe es kein Schwarz und Weiß. dpa/cs/jei