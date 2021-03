Nürnberg. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Februar wegen der Corona-Pandemie saisonuntypisch leicht gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 2,904 Millionen Menschen ohne Job, 4000 mehr als im Januar und 509 000 mehr als im Februar 2020. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 6,3 Prozent.

Normalerweise sinkt die Arbeitslosigkeit in Deutschland im Februar im Vergleich zum Januar leicht, weil negative Winter-Effekte um diese Zeit abklingen. „Einzelne Branchen spüren die Folgen des Lockdowns“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, in Nürnberg. Die Kurzarbeit sichere aber weiter in großem Umfang Beschäftigung und verhindere Arbeitslosigkeit. In die Februar-Statistik flossen Daten ein, die bis zum 11. Februar erhoben wurden. dpa