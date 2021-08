Es schlägt auf die Seele

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zweieinhalb Wochen nach der Unwetterkatastrophe registrieren die Behörden im Ahrtal einen wachsenden Bedarf an psychosozialer Notfallversorgung. In den teilweise stark zerstörten Ortschaften der Region seien mittlerweile über 100 Fachkräfte im Einsatz, gab der Leiter des Krisenstabs, Heinz Wolschendorf, am Sonntag in Bad Neuenahr-Ahrweiler bekannt. Sie würden den Betroffenen mit „Rat und Tat“ zur Seite stehen. Wolschendorfs Worten zufolge arbeiten im Ahrtal zurzeit rund 4700 Einsatzkräfte an der Bewältigung der Unwetter-Folgen. Ein Schwerpunkt sei die Wiederherstellung der Wasserversorgung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreisverwaltung schweigt

Die Polizei ist unterdessen noch immer intensiv mit der Suche nach Vermissten und der Identifizierung von Toten beschäftigt. Bisher haben die rheinland-pfälzischen Behörden offiziell 135 Todesopfer bestätigt, von denen aber erst 87 identifiziert werden konnten. Davon entfielen 134 auf das Ahrtal. Ein weiter Mensch kam in der ebenfalls vom Starkregen schwer betroffenen Region Trier ums Leben. 59 Menschen würden seit der Hochwasser-Nacht noch immer vermisst, erklärte Polizeidirektor Edmondo Steri.

Währenddessen hält die Debatte darüber an, ob der Kreis Ahrweiler trotz präziser Warnungen in der verheerenden Hochwassernacht erst spät den Katastrophenfall ausgerufen hat. Die Kreisverwaltung Ahrweiler wollte das am Sonntag nicht kommentieren und verwies auf einen späteren Zeitpunkt. epd/dpa