Lampertheim. Wenn am Sonntag, 14. März, in Hessen die Kommunalwahlen stattfinden, werden zahlreiche Lampertheimer gespannt auf die Ergebnisse warten. Besonders gespannt sein dürften die Kandidaten, die erstmals zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung antreten. Mit vier Neulingen, die ins Stadtparlament einziehen möchten, hat der „Südhessen Morgen“ über ihre Motivation gesprochen. In einem waren sich Noah Siegler (SPD), Mirja Mietzker-Becker (Grüne), Julia Hinz (CDU) und Georg Weyrich (FDP) ganz unabhängig von den Programmen ihrer Parteien einig: Sie wollen etwas in Lampertheim bewegen. Siegler und Hinz, die zu den jüngeren Kandidaten gehören, wollen sich für die Interessen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Spargelstadt und den Stadtteilen einsetzen. Mietzker-Becker hat unter anderem die Kinderbetreuung und ihre Kosten im Blick und Weyrichs Steckenpferd ist die Digitalisierung, mit der er auch beruflich befasst ist. swa