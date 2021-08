Erste Pflanzen aufgestellt

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat am Freitag mit dem abgewandelten Verkehrsversuch in der Innenstadt begonnen. In der Freßgasse, in den Quadraten Q 1 und E 1, wurden auf den Parkplätzen am Straßenrand hölzerne Pflanzkübel mit Grünpflanzen aufgestellt. In den nächsten Wochen sollen weitere Parkflächen umgestaltet werden. Ähnliches ist auch in der Kunststraße geplant. In beiden Straßen sollen insgesamt 80 Parkplätze wegfallen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der wichtigste Teil des Verkehrsversuchs soll im Frühjahr 2022 folgen. Dann werden Kunststraße und Freßgasse für den Durchgangsverkehr unterbrochen. Weil Anfang August der Fahrlachtunnel gesperrt werden musste, ist dieses Vorhaben verschoben worden. cs