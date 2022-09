Ernüchternder Eintracht-Start in die Champions League

Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat bei der historischen Premiere in der Champions League bitteres Lehrgeld bezahlt. Trotz einer couragierten Vorstellung verlor der Europa-League-Gewinner am Mittwoch im ersten Königsklassenspiel der Vereinsgeschichte gegen Sporting Lissabon mit 0:3 (0:0). Vor 50 500 Zuschauern sorgten Marcus Edwards (65.), Francisco Trincão (67.) und Nuno Santos (82.) mit ihren Toren für Ernüchterung statt Party-Stimmung beim Fußball-Bundesligisten zum Auftakt der Gruppe D. Am kommenden Dienstag kann es das Team von Trainer Oliver Glasner auswärts bei Olympique Marseille besser machen.

Die Eintracht legte bei ihrem Debüt aber erst mal los, als würde sie diesen Wettbewerb schon ewig kennen. Schon nach 90 Sekunden hatte Randal Kolo Muani nach einem Fehlpass der Gäste die erste Großchance – der Neuzugang scheiterte aber an Sporting-Torwart Adán. Auch danach vergaben die Hessen viele Möglichkeiten und wurden dafür bitter bestraft. dpa