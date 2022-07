Ermittler mit eigener IT

Mannheim. Die Steuerfahndung in Baden-Württemberg wird künftig bei Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung auf eigene Technik zurückgreifen können. Bisher mussten die elf Steuerfahndungsstellen die Ausrüstung hierfür von der Polizei nutzen. „Wir stärken so unseren Kampf gegen die bandenmäßige Steuerhinterziehung. Das bringt auch die Steuergerechtigkeit im Land weiter voran“, sagte Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne). Sie stellte am Donnerstag das Pilotprojekt bei der Steuerfahndung in Mannheim vor. „Die Steuerfahndung kann die Verdächtigen jetzt umfassender überwachen und die gewonnenen Erkenntnisse kurzfristiger auswerten“, sagte sie. was

