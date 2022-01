Entscheidungam Freitag

Ludwigshafen. Im Streit um die Öffnung der Passage des offiziell seit Ende 2021 geschlossenen Ludwigshafener Rathaus-Centers verkündet das Frankenthaler Landgericht am kommenden Freitag eine Entscheidung. Das gab Richterin Verena Gutzel bei einem Gütetermin am Dienstag bekannt. Dieser war angesetzt worden, nachdem der letzte verbliebene Mieter des Einkaufszentrums, Advar Tolu, eine einstweilige Verfügung gegen die Stadt beantragt hatte. Erreichen möchte er eine Öffnung aller verriegelten Zugänge zu der Mall, die in den kommenden Jahren zugunsten der neuen Stadtstraße abgerissen werden soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadt lehnt das wegen der vorbereitenden Untersuchungen ab. Eine gütliche Einigung wurde am Dienstag nicht erzielt. jei

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2