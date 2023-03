Entscheidung bis Ende April

Mannheim. Mehr als 100 Personen haben Einwendungen gegen den geplanten Abbruch des Collini-Büroturms erhoben. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Der neue Eigentümer des früheren Technischen Rathauses, die in Heidelberg ansässige Deutsche Wohnwerte GmbH, hatte den Rückbau des markanten Bauwerks am Neckarufer beantragt. Der Investor will dort vier neue Gebäude errichten.

Aufgrund der Einwendungen braucht die Stadtverwaltung mehr Zeit als gedacht, um über den Abbruch-Antrag zu entscheiden. Eine verlässliche Prognose über die Dauer der Prüfung könne man nicht abgeben, teilte eine Sprecherin des Baudezernats mit. Der Vorgang werde jedoch „mit hoher Priorität bearbeitet und ein Abschluss bis Ende April angestrebt“.

Die Stadtverwaltung befinde sich demnach auch im Austausch mit dem Investor über dessen Neubaupläne. „Die Änderungen und Anpassungen der Planung bewegen sich im Rahmen der nach einem Wettbewerb üblichen und notwendigen Überarbeitungen und Konkretisierungen“, teilte die Sprecherin des zuständigen Baudezernats dazu mit. Unter anderem würden dabei Gebäudehöhen, -stellung und -tiefen „überprüft und kleinteilig angepasst“, hieß es weiter.