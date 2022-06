Entlastungen für Auto- und Bahnfahrer

Mannheim. Die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Energiepreissteuer ist am Mittwoch für drei Monate in Kraft getreten. Damit einhergehend sanken die Preise für Benzin und Diesel in Mannheim teilweise deutlich. Im Vergleich zum bundesweiten Mittel am Dienstag sank der Preis um für Super E10 an einer Tankstelle in der Möhlstraße um mehr als 30 Cent. Das war so nicht erwartbar, denn die Steuerentlastung hätte sich auch erst ein paar Tage später auf die Spritpreise auswirken können. Denn zur Weitergabe der Steuersenkung an die Kundschaft waren Tankstellenbesitzer und Mineralölkonzerne nicht verpflichtet. Die Maßnahme gilt nämlich für den Kauf der Kraftstoffe bei Raffinerie und Tanklagern. „Keiner wusste, wie es läuft“, sagte Christine Kaiser, Geschäftsführerin der Tankstelle in der Möhlstraße, die sich mit ihrer Preisgestaltung an die Wettbewerber angepasst hatte. Der große Ansturm auf die Zapfsäulen blieb am Mittwoch trotzdem aus.

Wenig Verständnis für Maßnahme

Gleichzeitig musste sie wie andere Tankstellen in Deutschland auch damit rechnen, dass die Spritvorräte nicht bis in den Abend reichen und es somit zu Versorgungsengpässen kommt. Neu befüllt wurde das Lager nicht, denn das, was vor dem Mittwoch geliefert wurde, beinhaltete noch die höhere Steuer. Autofahrerinnen und Autofahrer in der Quadratestadt freuen sich zwar teilweise über die günstigen Preise an den Zapfsäulen. Verstehen können sie die Maßnahme der Bundesregierung aber oftmals nicht. Sie sehen damit eine Verschiebung der Probleme. „Das hilft keinem weiter“, sagt zum Beispiel der 40-jährige Timo Weber-Engelhorn.

Auch im ÖPNV blieb das Chaos zum Start des 9-Euro-Tickets am Mittwochmorgen zunächst aus. „Es war ein ruhiger Start“, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. „Die Züge waren nicht übermäßig stark belegt, aber heute ist eben auch ein ganz normaler Arbeitstag.“ Deutlich voller dürfte es am bevorstehenden Pfingstwochenende werden. Mit dem Ticket können Bürgerinnen und Bürger im Juni, Juli und August für jeweils 9 Euro im ÖPNV durch ganz Deutschland fahren. Die Nachfrage nach den Sonderfahrkarten war hoch. Mehr als sieben Millionen Tickets wurden laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bis kurz vor dem Start bundesweit online sowie an Schaltern und Automaten verkauft.

Bahn möchte Angebot ausbauen

Das Ticket soll Pendlerinnen und Pendler entlasten und mehr Menschen davon überzeugen, dauerhaft vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Zum Auftakt gab es nach einer Analyse des Verkehrsdatenanbieters TomTom keinen deutlichen Effekt auf den Straßenverkehr. Aus Sicht des Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Michael Theurer, wird die 9-Euro-Aktion ein großer Erfolg. „Ich glaube, dass das ein echter Knaller wird“, sagte der FDP-Politiker. Er erwartet wichtige Hinweise für die Zukunft des Nahverkehrs. „Wenn wir das Ziel in der Koalition, eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen, erreichen wollen, dann werden wir die Erkenntnisse aus dem 9-Euro-Ticket auch dringend brauchen“, so Theurer weiter.

Wie viele zusätzliche Fahrgäste der Rabattfahrschein bringen wird, ist allerdings weiter offen. Zahlreiche Verkehrsunternehmen, darunter auch die Deutsche Bahn, wollen ihr Angebot in den nächsten Wochen ausbauen. kpl/dpa