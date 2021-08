Enkelin will wenig erben

Mannheim. Marlene Engelhorn will 90 bis 95 Prozent ihres zweistelligen Millionen-Erbes verschenken. Die 29-Jährige ist die Enkelin von Traudl Engelhorn-Vechiatto. Engelhorn-Vechiatto soll durch den Verkauf von Boehringer Mannheim 1997 einen Milliarden-Betrag bekommen haben. Ihre Enkelin, die in Wien lebt, will den größten Teil ihres Erbes verschenken, weil es in Österreich weder eine Vermögen- noch eine Erbschaftsteuer gibt. Sie sei „gar nicht glücklich“ über ihr Millionen-Erbe, sagte sie im Interview mit dieser Redaktion. Jeder Mensch müsse Steuern zahlen außer den „Reichen und Superreichen“. Wer wie sie Millionen erbe, zahle keinen Cent. „Das macht doch überhaupt keinen Sinn“, sagte sie. was

