England fiebert Traumfinale entgegen

London/Mannheim. Die Engländer entspannten sich bei einer lockeren Partie Basketball, die Italiener genossen die Vorzüge des heimischen Trainingsplatzes in Florenz. Und in London fieberten schon am Freitag Zehntausende Fans dem nervenaufreibenden Finale am Sonntag (21 Uhr) im Fußball-Tempel Wembley entgegen. „Jetzt steht das bevor, wovon wir seit drei Jahren träumen“, sagte der italienische Abwehrchef Giorgio Chiellini. Englands Stürmerstar Harry Kane hielt dagegen: „Jetzt wollen wir Geschichte schreiben.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

England gegen Italien. Diese EM bekommt ein würdiges Finale. Die Squadra Azzurra begeisterte mit unbändigem Kraftfußball, die Three Lions steigerten sich getragen von ihren Fans in Wembley von Spiel zu Spiel – und beendeten mit dem Achtelfinalsieg gegen Deutschland sogar ein nationales Trauma.

Die in Mannheim lebenden Italiener und Engländer bereiten sich ebenso auf das Finale vor und werden kreativ: So wie Greg Marley, der sich live mit seinem Opa in Liverpool zusammenschaltet. see/dpa