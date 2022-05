Engelhorns Steuerdeal

Mannheim. Der Mannheimer Unternehmer Curt Engelhorn war einer der ersten Steuerflüchtlinge, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegten und dadurch dem Fiskus ein Schnippchen schlugen. Vor 25 Jahren verkaufte Engelhorn den mittelständischen Pharmakonzern Boehringer Mannheim für umgerechnet knapp zehn Milliarden Euro an den Schweizer Pharmariesen Hoffman-La Roche – und das auch noch steuerfrei. Der Deal löste in Deutschland Empörung aus. „Curt Engelhorn hat sich in dieser Steuerfrage als sehr geschickt erwiesen“, sagte Steuerrechtler Christoph Spengel von der Universität Mannheim rückblickend im Gespräch mit dieser Redaktion. was

