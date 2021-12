Natürlich weiß ich, dass über mich gelästert wird. Ich gelte als Sonderling, als verhärtet und miesepetrig – und in gewisser Hinsicht haben meine Mitmenschen ja recht. Seit meine Frau verstarb und unsere Töchter ausgewandert sind, bin ich etwas kauzig und sogar ein wenig kindisch geworden. Vielleicht liegt meine chronisch schlechte Laune auch daran, dass ich als vierter Sohn schon bei meiner Geburt nicht gerade willkommen war.

Kurz bevor ich auf die Welt kam, besuchte meine Familie an Weihnachten eine Märchenoper. Das Schicksal von Hänsel und Gretel schien meine drei Brüder allerdings kaum zu beeindrucken, dafür waren sie fasziniert vom seltsamen Namen des Komponisten Engelbert Humperdinck. Mein ältester Bruder hieß Johann Sebastian, das war unser Hans. Nummer zwei wurde Wolfgang Amadeus getauft, kurz der Wolf. Nummer drei hatte den klingenden Namen Friedrich Adolf Ferdinand, das war der Fritz. Für mich war eigentlich der Name Clara Josephine vorgesehen, aber so sollte es eben nicht sein. Da man meinen Brüdern ein Mitspracherecht bei der Namensgebung zubilligte, entschied man sich für Engelbert, abgekürzt Bert, denn mein Vater liebte im Gegensatz zu meiner Mutter die Einsilbigkeit. Mit dem Rufnamen Bert wäre ich wohl auch zufrieden gewesen, wenn meine Mama mir nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Schon als Baby nannte sie mich Engelchen, und zum Gespött meiner Klassenkameraden blieb es noch lange dabei. Doch leider war es nicht so, dass ich als erwachsener Mann keine Probleme mit meinem Namen gehabt hätte, denn plötzlich tauchte ein etwa gleichaltriger blond gelockter Popsänger auf, der mir tatsächlich etwas ähnelte. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

Deswegen wird man verstehen, dass ich Engel nicht mag, sie geradezu hasse. Selbst jetzt, wo ich alt bin, werde ich permanent an die Traumata meiner Kindheit erinnert, denn bei meinen täglichen Spaziergängen auf dem Friedhof treffe ich diese Kitschfiguren aus billigem Steinguss in rauen Mengen, ja sie scheinen sich im Laufe der letzten Jahre wie die Kaninchen zu vermehren. Oft sind sie in schlafender Stellung dargestellt, aber auch nachdenkliche, schelmische oder betende Exemplare erregen mein Missfallen. Zusätzlich muss ich mich über rührselige Inschriften ärgern, gelegentlich sogar mit grammatikalischen Holprigkeiten. Inzwischen betrachte ich die Engel als meine Feinde und hätte nicht übel Lust, ihnen mit meinem Krückstock Nase und Ohren abzuschlagen. Allerdings wird Grabschändung bestraft, deswegen lasse ich es ungern bleiben. Aber irgendwann konnte ich mir einen kleinen Schabernack doch nicht verkneifen und tauschte die Engel zweier benachbarter Urnengräber einfach aus. Es schien aber den Angehörigen nicht weiter aufzufallen, so dass ich beim nächsten Mal beide Engel zu einem Tête-à-Tête vereinte. Das wirkte zwar etwas ungewohnt, aber auch nach Tagen hatte niemand an der neckischen Situation etwas geändert. Daraufhin wurde ich mutiger, denn die beliebten Inschriften „Wir werden dich nie vergessen“ waren anscheinend nicht wörtlich gemeint, so dass ich Besuche der Angehörigen wohl nur in Ausnahmefällen erwarten konnte und mutiger wurde.

An einem trüben Novembertag sammelte ich zahllose Engel ein und setzte sie alle auf einem einzigen Grab wieder aus; das Ergebnis sah ein bisschen nach Kindergeburtstag aus. Hier gab es allerdings schon bald eine Reaktion, denn die englische Party war einem Gärtner aufgefallen. In einem entrüsteten Artikel der Lokalzeitung wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ein Friedhof kein Spielplatz für Kinder oder übermütige Teenager sei. Eltern seien verpflichtet, ihren Nachwuchs zu beaufsichtigen und von dummen oder pietätlosen Streichen abzuhalten. Ein gut gelungenes Foto zeigte mein Werk in seiner ganzen morbiden Lächerlichkeit. Na warte, dachte ich zufrieden, es kommt noch besser.

In einem großen Einkaufszentrum erstand ich – glücklicherweise als Sonderangebot – ein Dutzend bunt bemalter Gartenzwerge. Sie seien im Augenblick weniger gefragt, sagte der Verkäufer, jüngere Kunden würden sich eher für einen Buddha entscheiden. Nun setzte ich meinen ganzen Ehrgeiz daran, Engel mit Zwergen zu kombinieren, und es gelangen mir auch beeindruckende Gruppierungen. Wenn ich dann auf einer Bank sitze und mein Werk wohlgefällig betrachte, kommt mir leider wieder eine Kränkung in den Sinn, die ich bereits in der Grundschule erfahren musste. Am Heiligabend sollte in der Turnhalle ein Krippenspiel aufgeführt werden, die Rollen wurden so verteilt, dass auch die jüngsten Kinder mitmachen konnten. Wer nicht gerade Josef, Maria oder König sein durfte, musste Hirte werden oder im Chor mitsingen. Klar, dass sich die Sänger in einem weißen Nachthemd und mit goldenen Flügeln als Engel verkleiden sollten.

„Aber Jungs können doch gar keine Engel sein“, wandte die kleine Ilse ein. „Engel sind immer Mädchen!“

„Da irrst du dich, es gibt auch Buben-Engel! Hier haben wir den lebenden Beweis“, sagte die Lehrerin und zog mich zu sich heran, „unseren Engelbert! Und der hat sogar wunderschöne blonde Locken, wie sich das für einen Engel gehört!“

Daraufhin konnte ich meine blonden Locken ebenso wenig leiden wie meinen Vornamen. Doch erst als der gleichnamige Popsänger immer bekannter wurde, war ich mutig genug, meine Haare rappelkurz abschneiden zu lassen, so dass sich nichts mehr kräuseln konnte. In meinem jetzigen Alter ist das Problem insofern gelöst, als von Locken – ja noch nicht einmal von Haaren – keine Rede mehr sein kann.

Täglich, auch am Heiligabend, besuche ich das Grab meiner Frau. Hier gab es noch nie Engel oder Blumen, sondern nur eine kleine Trauerweide, passend zur Tristesse des Ortes. Auf den umliegenden Gräbern brennen rote Windlichter oder Laternen. Sobald es dunkel ist, wird das Friedhofstor verschlossen, dann geht auch der letzte Besucher frierend nach Hause – nämlich ich. Es war allerdings noch lange nicht so spät, als plötzlich ein kleiner Junge vor mir stand.

„Guten Tag“, sagte er artig. „Ich hab mal gesehen, wie Sie mit den Engeln spielen – das darf man wahrscheinlich nicht. Aber ich werde Sie nicht verraten, weil ich mitspielen möchte…“

„Du spinnst“, sagte ich ärgerlich.

„Meine Oma ist ein richtiger Engel“, sagte er und deutete zum Himmel hinauf. „Sie schaut gerade auf uns herunter!“

„Junge, wie alt bist du eigentlich? Glaubst du etwa auch noch an den Osterhasen?“

„Natürlich nicht. Hasen sind Säugetiere, die legen keine Eier!“

„Stimmt, und Säugetiere können außerdem nicht fliegen!“

„Doch, nämlich Fledermäuse. Aber Engel sind keine Säugetiere, sondern Himmelswesen.“

In diesem Moment näherte sich ein mir unbekannter Mann mit großen Schritten.

„Entschuldigen Sie die Störung“, sagte er zu mir, und dann zu seinem Sohn: „Hast du den Schlüssel gefunden?“

Der Junge schüttelte den Kopf. Ich griff in die Manteltasche und zog einen Schlüsselbund heraus.

„Suchen Sie den hier?“, fragte ich. Schon auf dem Parkplatz hatte ich zwischen den Autoreihen einen kleinen Gegenstand entdeckt, aufgehoben und eingesteckt.

„Sie sind ein Engel!“, rief der erleichterte Vater, „wie soll ich Ihnen nur danken! Jetzt, wo ich den Autoschlüssel wiederhabe, könnte ich Sie wenigstens zu Ihrer Familie nach Hause fahren!“

„Ich habe selbst einen Wagen, aber leider keine Familie“, sagte ich, und es klang wohl ein wenig traurig.

„Wissen Sie was, dann lade ich Sie morgen zum Essen ein, es gibt Gänsebraten!“

Obwohl ich diese Leute noch gar nicht kannte, sagte ich zu, denn ich hatte nichts zu verlieren. Ja, eigentlich war ich richtig scharf auf den knusprigen Braten, den meine verstorbene Frau unübertrefflich zubereiten konnte.

Und so kam es, dass ich freundlich in einer fremden Familie aufgenommen wurde und mich an einen festlich gedeckten Tisch setzen durfte. Noch vor dem Essen sagte der Junge, er habe ein Geschenk für mich, und verschwand. Seine Eltern blickten sich fragend an, sie waren anscheinend nicht eingeweiht.

Kurz darauf überreichte mir der Kleine einen dilettantisch in Alufolie eingepackten Klumpen und sah mich erwartungsvoll an. Auch ich war neugierig geworden und wickelte das sperrige Stück umgehend aus seiner silbernen Umhüllung. Sprachlos starrte ich auf die Bescherung.

„Weil Sie keinen Engel auf Ihrem Grab haben, wollte ich Ihnen einen kaufen“, erklärte der Knirps. „Aber die Läden waren alle geschlossen. Zum Glück habe ich beim Friedhof einen kaputten Engel auf dem Komposthaufen gefunden und die Flügel mit Uhu wieder angeklebt!“

Stolz strahlte er mich an. Ich kann es selbst kaum glauben, dass ich mich über diesen bröckelnden, schmutzigen, notdürftig geflickten, grünlich angelaufenen, süßlichen Putto von Herzen freute. Der lädierte Engel steht jetzt unter der Trauerweide, grinst mich an und verdirbt mir meine schlechte Laune.