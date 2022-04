„Energie wird teurer sein“

Rhein-Neckar. Einer der führenden Energie-Experten Deutschlands hält eine Verdopplung der Energiepreise für möglich. „Die Verbraucher ärgern sich gerade, weil die Gaspreise um 25 oder 30 Prozent gestiegen sind“, sagte Andreas Löschel, Vorsitzender der Expertenkommission der Bundesregierung zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“, in einem Interview mit dieser Redaktion. „Aber wenn die Großhandelspreise in diesem und womöglich im nächsten Jahr so hoch bleiben, war das noch längst nicht alles: Dann könnten sich die Energiepreise auch verdoppeln.“ Viele Menschen hätten den Ernst der Lage noch nicht verstanden, so Löschel weiter.

Die Beschlüsse der Bundesregierung zur Abfederung der drastisch gestiegenen Preise hält er generell für richtig. Dass Benzin und Gas nun günstiger gemacht werden, kritisierte er jedoch: „Das schwächt den Anreiz, weniger zu verbrauchen und geht genau in die falsche Richtung.“

An der Energiewende sollte Deutschland seiner Meinung nach auf jeden Fall festhalten. Kurzfristig müsse zwar manches neu justiert werden. Ein Kohleausstieg 2030 sei aber „immer noch möglich“.