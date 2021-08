Berlin/Taschkent. Nach dem Ende des Evakuierungseinsatzes sind die Soldaten der Bundeswehr am Freitag wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Damit ist der knapp 20 Jahre andauernde Auslandseinsatz am Hindukusch voraussichtlich endgültig beendet. Elf Tage lang hatten die Soldaten unter extrem gefährlichen Bedingungen Menschen aus Afghanistan ausgeflogen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden während des Einsatzes 5347 Menschen aus mindestens 45 Ländern gerettet, darunter rund 500 Deutsche und mehr als 4000 Afghanen. Am Freitag holten Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Generalinspekteur Eberhard Zorn die deutschen Soldaten am Drehkreuz der Bundeswehr im usbekischen Taschkent ab und flogen mit ihnen nach Hause. Kurz vor 20 Uhr landeten drei Flugzeuge auf dem Fliegerhorst Wunstorf.

Nach dem Ende des Evakuierungseinsatzes warten aber noch Tausende Menschen auf Ausreise nach Deutschland. Es seien etwa 300 Deutsche und mehr als 10 000 Afghanen mit Ausreisewunsch beim Auswärtigen Amt registriert, teilte das Ministerium am Freitag mit. Die Lage am Flughafen in Kabul schätzt das Krisenreaktionszentrum des Amts nach dem verheerenden Anschlag am Vortag weiter als „hochgefährlich“ ein und warnt deutsche Staatsbürger davor, sich in der Nähe des Flughafens aufzuhalten. Die USA setzten ihre Evakuierungsflüge trotz des Anschlags fort. In der Nähe des Flughafens hatte sich am Donnerstag nach US-Angaben ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in die Luft gesprengt und Dutzende Menschen mit in den Tod gerissen, darunter 13 US-Soldaten.

USA drohen dem IS

Die USA kündigten Vergeltung an. US-Präsident Joe Biden sagte am Donnerstag an den IS gerichtet: „Wir werden Euch jagen und Euch dafür bezahlen lassen.“ Die Vereinten Nationen bereiten sich unterdessen auf die Flucht von mehr als einer halben Million Menschen aus Afghanistan vor. Unter der afghanischen Bevölkerung hat der Anschlag am Donnerstag großes Entsetzen ausgelöst. Der Platz vor dem Tor, wo am Vortag noch Tausende, die auf einen Evakuierungsflug hofften, Schulter an Schulter standen, war am Freitag menschenleer, wie Fernsehbilder zeigten. In Sozialen Medien tauchten Bilder von Kindern auf, die seit dem Anschlag vermisst werden.

Die Rettungsaktion soll auch nach dem Ende des Evakuierungseinsatzes der Bundeswehr weitergehen. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, sagte, es sei nun wichtig, auf den diplomatischen Weg zu setzen, „um Ortskräften und Schutzbedürftigen, die es nicht geschafft haben, eine Ausreise zu ermöglichen.“ Die Bundesregierung führt dazu über den Entsandten Markus Potzel Verhandlungen mit dem politischen Arm der Taliban im Golfstaat Katar.

Die Taliban haben nach dessen Angaben zugesagt, Afghanen mit gültigen Ausweispapieren auch nach dem 31. August – also dem Stichtag für den Abzug der US-Truppen – außer Landes zu lassen. Die Taliban dürften für ihre Kooperation mit Deutschland und den USA auf Hilfen der internationalen Gemeinschaft hoffen. Biden dazu: „Sie sind keine guten Kerle, die Taliban. Das meine ich überhaupt nicht. Aber sie haben ein klares Interesse.“ dpa