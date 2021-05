Eltern und Kinder schneller impfen?

Berlin/Mannheim. Belastungsprobe für ganze Familien: Die Corona-Pandemie stellt Kinder, Eltern, Großeltern und die gesamte Gesellschaft seit mehr als einem Jahr vor große Herausforderungen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, Kindern und Jugendlichen vorrangig ein Impfangebot zu machen, sobald der Impfstoff für diese Gruppe zugelassen ist.

AdUnit urban-intext1

Politik: Dank an die Jugend. So hat sich Familienpolitik ... Politik: Dank an die Jugend. So hat sich Familienpolitik verändert Wirtschaft: Gesunde Ernährung für die Familie. Lässt sich Familie und Beruf vereinbaren? Mannheim: Das sind Wünsche von Jugendlichen. Blick in die Regenbogenfamilien. Wie kom

„Sie müssen mit Vorrang ein Impfangebot bekommen, sobald der Impfstoff für sie zugelassen ist. Das sind wir Erwachsenen der jungen Generation schuldig“, sagte Giffey am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Kinder und Jugendliche hätten in der Pandemie auf vieles verzichtet, erklärte die Familienministerin. Die Bundesländer müssten nun zügig alles vorbereiten, um den drei Millionen Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren schnell ein Angebot zu machen.

Starke psychische Belastung

Auch Eltern und Fachkräfte, die mit Kindern in Kontakt sind, müssten eine Möglichkeit haben, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Denn sie würden Kinder „wie ein Kokon“ schützen, sagte Giffey. Bis dahin müsse auch sichergestellt sein, dass Familien, etwa über Testmöglichkeiten, wieder in den Urlaub fahren könnten, um Kraft zu tanken. Dass die Situation besonders für junge Menschen immer belastender wird, erfährt auch das Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI). Immer mehr Jugendliche leiden unter Depressionen, Angstzuständen und schweren Essstörungen: Das ZI berichtet auf Anfrage dieser Redaktion von langen Wartelisten und immer wieder überbelegten Stationen.

Die Mitarbeiter des ZI sind zudem besorgt, weil die Zahl der Suizidversuche in der Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen steigt. Es gebe auch bei Psychotherapeuten kaum noch Plätze, wo junge Menschen derzeit Hilfe bekommen, berichtet Yvonne Grimmer, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. An vielen Tagen, so die Oberärztin, müssen Mitarbeiter sogar triagieren, also entscheiden, in welcher Reihenfolge die Jugendlichen behandelt werden. Vor vier Wochen hat deshalb am Mannheimer ZI eine Krisenambulanz eröffnet: „So haben wir die Chance, die schwer betroffenen Fälle herauszufiltern und schnell zu handeln“, sagt Grimmer.

AdUnit urban-intext2

Einen kleinen Lichtblick gibt es für Familien in Mannheim in der kommenden Woche: Ab Montag ist der Mannheimer Luisenpark, den bisher nur Inhaber von Dauerkarten besuchen durften, wieder komplett geöffnet, und die Gondoletta nimmt ihren Betrieb auf. Vorausgesetzt werden weiter eine Anmeldung zur Kontaktnachverfolgung und ein aktueller Corona-Test. baum/dpa/pwr