Stuttgart. CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann drängt auf eine schrittweise Öffnung der weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg ab 8. März. „Wir wollen auch an den weiterführenden Schulen mit Wechselunterricht einsteigen“, sagte die Kultusministerin im Interview mit dieser Redaktion. Eine umfassende Teststrategie mache auch ab Klasse 5 schrittweise Öffnungen mit reduzierten Schülerzahlen im Schulgebäude möglich. Die Eltern würden eine Perspektive erwarten. Bei den Grundschulen plädiert Eisenmann für eine Ausweitung des am Montag gestarteten Präsenzunterrichts. pre (Bild: dpa)