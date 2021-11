Einzelhandel sorgt sich um das Weihnachtsgeschäft

Rhein-Neckar. Einzelhändler in der Region blicken mit Sorge auf die vierte Corona-Welle und die immer strenger werdenden Verhaltensregeln. „Es gibt Zweifel daran, dass sich die Erwartungen für das Weihnachtsgeschäft erfüllen“, sagte Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden. Der Bundesverband HDE war bislang von einem Umsatz von knapp 112 Milliarden Euro ausgegangen, zwei Prozent mehr als 2020.

Im Einzelhandel in Baden-Württemberg gilt die 3G-Regel, bei einer Inzidenz über 500 an zwei Tagen in Folge sogar 2G. Seitdem über 3G diskutiert werde, sei die Kundenfrequenz um 60 Prozent eingebrochen. Frust, Angst und Verunsicherung bei den Händlern sei groß, es fehle die kurzfristige Perspektive. „Bei allem Verständnis für die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter wird die Impfpflicht durch die Hintertür auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen“, so Rubel. „Wir erwarten von der Politik, auf allen Ebenen endlich die richtigen, funktionierenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Impfrate ausreichend zu erhöhen, damit die Pandemie endlich zu einem Ende kommt“, sagte Q 6 Q 7-Chef Hendrik Hoffmann. cs/be