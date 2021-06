Einweg-Verpackungen sollen weg

Mannheim. Mit dem Siegel „Einmal ohne, bitte“ können Menschen in Mannheim künftig erkennen, dass ein Restaurant oder Geschäft Lebensmittel in selbst mitgebrachte Boxen füllt. Am Montag fällt der offizielle Startschuss der Aktion, die von der städtischen Klimaschutzagentur Mannheim und der Abfallwirtschaft betreut wird.

AdUnit urban-intext1

Anlass ist das am Samstag, 3. Juli, in Kraft tretende Verbot von Einwegplastik. Die Maßnahme soll unter anderem der Verschmutzung von Innenstädten, der Natur und der Meere entgegenwirken. Gastronomen dürfen im Lager vorhandene Ware noch benutzen. Fast-Food-Wegwerfbehälter, Plastiktrinkhalme und Co. dürfen in der EU ab dem Stichtag jedoch nicht mehr produziert werden.

Die Klimaschutzagentur Mannheim berät Einzelhandel, Gastronomie, aber auch Privatpersonen im Hinblick auf Mehrwegalternativen. Im Einsatz sind bereits wiederverwendbare Getränkebecher und To-Go-Essensboxen. Speziell Pizzerien und Eisdielen sollen zudem auf Alternativen für Pizzakartons beziehungsweise Papp-Eisbecher hingewiesen werden. Das langfristige Ziel: eine hundertprozentige Umstellung auf Mehrweg im Mitnahme- und Liefergeschäft. „Der erste Schritt ist aber einfach nur, To-Go-Verpackungen und Mehrwegmöglichkeiten parallel anzubieten und seine Kundschaft nach und nach vorzubereiten“, so Klimaschutzagentur-Projektmanagerin Caroline Golly. julb