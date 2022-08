Eine Stadt, ein Buch

Mannheim. Die Aktion „Eine Stadt liest ein Buch“ findet erstmals in Mannheim statt. Zur Stadtlektüre erkoren wurde „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ von Karosh Taha. Mannheimerinnen und Mannheimer sind eingeladen, sich mit dem Roman auseinanderzusetzen. Das Buch kann an vielen Stationen kostenlos ausgeliehen werden, zahlreiche Veranstaltungen greifen die Themen des Romans auf, zum Auftakt am 12. Oktober kommt die aus dem Nordirak stammende Autorin nach Mannheim. Für das Projekt kooperiert die Universität Mannheim mit dem Nationaltheater, der Stadtbibliothek und der Alten Feuerwache sowie mehreren Schulen, Vereinen und Initiativen. ble

