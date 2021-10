In einem neuen Gleichstellungsaktionsplan der Stadt Mannheim sind Projekte skizziert, die die Gleichstellung von Männern und Frauen insbesondere auf lokaler Ebene fördern sollen. Der Gemeinderat soll dem Plan in seiner Sitzung am Dienstag zustimmen.

150 Personen gestalten Entwurf

Zugeschnitten auf Mannheim liegt der Schwerpunkt auf der Thematik „Frauen und Erwerbstätigkeit“.

...