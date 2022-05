Ein Frieden liegt in weiter Ferne

Kiew/Moskau. Die Ukraine befürchtet nach dem Fall der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol massive neue russische Angriffe in anderen Teilen des Landes. Im Osten gab es am Sonntag schwere Gefechte. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Lage im Gebiet Donbass als „äußerst schwierig“. Zugleich forderte er vom Westen noch strengere Sanktionen gegen Moskau. Selenskyj appellierte zudem an die Moral der eigenen Truppen. Jeder Tag, an dem Russlands Pläne durchkreuzt würden, sei ein Beitrag auf dem Weg zum Sieg.

Das Parlament in Kiew verlängerte das Kriegsrecht bis Ende August. Mit der Verlängerung des Kriegsrechts machte die Ukraine deutlich, dass sie wenig Hoffnung auf Frieden hat. Auch die Generalmobilmachung wurde am Sonntag bis zum 23. August verlängert – einen Tag später feiert die Ukraine ihre Unabhängigkeit.

Polens Präsident im Parlament

Die Eroberung von Mariupol – einer Stadt mit einst fast 500 000 Einwohnern – bedeutet für Russlands Präsident Wladimir Putin den bisher größten Erfolg. Im dortigen Stahlwerk gaben die letzten ukrainischen Kämpfer nach vielen Wochen auf.

Unklar ist, was nun mit den gefangen genommenen Ukrainern geschieht. Nach Angaben der russischen Seite haben sich mehr als 2400 Soldaten ergeben, darunter 78 Frauen und einige Ausländer. Als Kriegsgefangene stehen sie eigentlich unter Schutz. Der russische Außenpolitiker Leonid Sluzki brachte einen Austausch gegen den prorussischen Politiker Viktor Medwedtschuk ins Spiel. Später erklärte er, die Kämpfer müssten in jedem Fall vor Gericht gestellt werden.

Die Russen versuchen nun, insbesondere Städte im Gebiet Luhansk unter Kontrolle zu bringen. In Moskau berichtete das Verteidigungsministerium von mehr als 580 Angriffen. Inzwischen sind etwa 6,5 Millionen Menschen auf der Flucht.

Unterdessen hat der polnische Präsident Andrzej Duda als erster ausländischer Staatschef seit Beginn des russischen Einmarsches eine Rede im ukrainischen Parlament gehalten. Niemand könne die polnisch-ukrainische Einheit stören, sagte Duda. „Polen wird alles in seiner Macht stehende tun, um der Ukraine zu helfen, Mitglied der Europäischen Union zu werden.“ Der polnische Staatschef sprach zudem von der Absicht, ein polnisch-ukrainisches Freundschaftsabkommen zu schließen. Dudas Solidaritätsbesuch wurde überraschend erst am Sonntagmorgen bekannt.

Weiter Druck auf Gerhard Schröder

In Deutschland setzte sich die Diskussion um die Russland-Verbindungen von Ex-Kanzler Gerhard Schröder fort. Dabei geht es darum, ob der 78-Jährige nach seinem Verzicht auf den Aufsichtsratsposten beim Energiekonzern Rosneft auch seine Jobs bei den Gazprom-Töchtern Nord Stream niederlegen muss.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigte unterdessen den Kurs der Bundesregierung bei den deutschen Waffenlieferungen. „Die Grenzen in Europa dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden“, sagte er bei einem Auftritt in Hildesheim. Der Konflikt wird auch Thema seiner ersten Afrika-Reise als Regierungschef sein. Der Kontinent ist unter anderem von drastisch steigenden Getreidepreisen betroffen.

Manche Experten vermuten, dass Russland in Afrika und im Nahen Osten absichtlich Hungerkrisen auslösen will. Der ehemalige deutsche Botschafter in Russland, Rüdiger von Fritsch, sagte dem „Tagesspiegel“: „Putins Kalkül besteht darin, dass nach dem Zusammenbruch der Getreidelieferungen die hungernden Menschen aus diesen Regionen fliehen werden und versuchen, nach Europa zu kommen.“ dpa