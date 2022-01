Ein erster Dämpfer für Deutschland

Bratislava. Deutschlands Handballer haben bei der Europameisterschaft die erste Niederlage hinnehmen müssen. Zum Auftakt der Hauptrunde verlor die von elf Corona-Ausfällen geschwächte DHB-Auswahl am Donnerstag vor 1683 Zuschauern in Bratislava gegen Titelverteidiger Spanien klar mit 23:29 (12:14). Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason, in der Linksaußen Patrick Zieker und Kreisläufer Johannes Golla mit jeweils vier Toren beste Werfer waren, hat in der Gruppe II nun 2:2 Punkte auf dem Konto. Für das deutsche Team geht es bereits am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) gegen den EM-Dritten Norwegen weiter.

„Das war definitiv unser schlechtestes Spiel bisher“, sagte Christoph Steinert, der erst kurz vor der Partie aus der Corona-Quarantäne gekommen war. „Das Spiel war nie so richtig flüssig bei uns“, meinte auch Bundestrainer Alfred Gislason und bemängelte die vielen technischen Fehler seines Teams. „Dann haben wir gegen so routinierte Spanier keine Chance.“ Kapitän Johannes Golla stufte seine Mannschaft „als nicht clever genug“ ein. mast