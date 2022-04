Eichbaum stoppt Pläne

Mannheim. Die Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum hat eine millionenschwere Investition am Standort in letzter Minute auf Eis gelegt. Die Pläne für einen neuen Flaschenkeller seien bereits unter Dach und Fach gewesen, hieß es vom Unternehmen. Wegen der „aktuell unsicheren Marktlage“ habe man nun aber entschieden, das Großprojekt zu verschieben, teilte Eichbaum mit. Die Investition sollte Teil einer Restrukturierung sein, mit der das Unternehmen dauerhaft seine Kosten senken will. Mit dem Betriebsrat war in diesem Zusammenhang auch der sozialverträgliche Abbau von rund 20 Stellen vereinbart. Daran und an weiteren Maßnahmen will Eichbaum festhalten. tat

