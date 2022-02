Echo auf Beetz-Vorstoß geteilt

Mannheim. Die angekündigte Bereitschaft von Waldhof-Präsident und Mäzen Bernd Beetz, an einem anderen Standort in Mannheim ein neues Stadion in einer Größenordnung von 60 Millionen Euro zu finanzieren, hat im Mannheimer Gemeinderat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Eine politische Mehrheit für ein solches Projekt wäre damit zumindest derzeit nicht gegeben.

CDU und Mannheimer Liste, die schon länger einen Neubau favorisieren, zeigten sich auf Anfrage dieser Redaktion an alle Fraktionen ebenso erfreut wie die AfD. Dagegen reagierten Grüne, SPD, Linke und FDP weitaus zurückhaltender bis kritisch. Sie wollen, wie es die Stadt wünscht, weiter erst Untersuchungen zum tatsächlichen Sanierungsbedarf im fast 30 Jahre alten Carl-Benz-Stadion und den im Falle weiterer Aufstiege des derzeitigen Drittligisten zu erwartenden Zusatzkosten abwarten. Entsprechende Gutachten sollen am 2. Juni im Sportausschuss vorgestellt werden.

SVW-Geschäftsführer Markus Kompp hatte dieser Redaktion am Freitag gesagt, Beetz sei bereit, für den Bau einer neuen Arena entsprechend in Vorleistung zu treten. Dies habe man den Verantwortlichen bei der Stadt „schon vor Monaten“ signalisiert. Deren Standpunkt machte jedoch zuletzt wieder Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) deutlich: Der einzige Standort, der für Profifußball in Mannheim aus Sicht der Kommune in Frage komme, sei der bisherige. sma