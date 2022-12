Drei Premieren in der Schildkrötfabrik

Mannheim. Die Oper des Nationaltheater Mannheim wird im März, April und Juli kommenden Jahres insgesamt drei Premieren in der Alten Schildkrötfabrik in Mannheim-Neckarau spielen. Das sagte Opernintendant Albrecht Puhlmann auf Anfrage dieser Redaktion. Auf dem Gelände betreiben Schauspiel und Oper seit September bereits eine Probebühne und Büros. Nun will Puhlmann offenbar Aufführungen in der Kessel-Halle organisieren.

Nach dem vorläufigen Baustopp und der Insolvenz des Totalunternehmers für die Oper am Luisenpark (Opal) am 30. November war der Opernsparte plötzlich ein großer Teil ihres Spielplans weggebrochen. In der Opal sollte nicht nur der zentrale Spielbetrieb der Opernsparte stattfinden. In einem zweistöckigen Bereich mit Container-Modulen und insgesamt 132 Räumen sollten auch Büros, Einsingzimmer, Garderoben, Werkstätten, Maske, Kostüm, Aufenthaltsräume und Sanitäranlagen untergebracht sein – quasi die gesamte Opernsparte.

Musical „Anatevka“ kommt

Puhlmann spricht im Zusammenhang mit der Alten Schildkrötfabrik nun von „Glück im Unglück“ und meint, es handele sich um „eine sehr schöne Halle“, die die Oper ab März für einen größeren Zeitraum anmieten und beziehen könne. Die Fabrik der Firma Schildkröt, die in Neckarau bis ins Jahr 1975 Puppen produzierte, besteht aus dem großen Kesselhaus für rund 400 Personen, der Kiefer-Halle für gut 300 Personen sowie einem angrenzenden Restaurant. Neben Purcells „Dido and Aeneas“ und einer Kammeroper des britischen Komponisten Peter Maxwell Davies soll dort Mitte Juli auch das berühmte Musical „Anatevka“ auf die Bühne kommen.

Unterdessen ist gut eine Woche nach der Insolvenz des Totalunternehmers Metron Vilshofen GmbH vollkommen unklar, wann und wie an der Opal auf dem alten Volksfestplatz weitergebaut werden kann. „Leider können wir diese Frage aktuell nicht beantworten, da uns noch nicht alle Unterlagen und Sachstände vorliegen“, so Puhlmann. Man befindet sich am Anfang eines komplexen Prozesses. „Wir stehen seit gestern im Kontakt mit dem jetzt eingesetzten vorläufigen Insolvenzverwalter und stimmen das weitere Vorgehen ab. Selbstverständlich führen wir auch weitere Gespräche und haben etwa einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen innerhalb einer Woche beauftragen können. Er beginnt ab dem 12. Dezember mit einer neutralen Baudokumentation vor Ort.“

Asbest entdeckt

Der gestellte Insolvenzantrag von Metron Vilshofen sei dem Intendant zufolge nicht vorhersehbar gewesen. Puhlmann: „Mit diesem renommierten und gut aufgestellten Partner glaubten wir, einen sicheren und zuverlässigen Totalunternehmer an unserer Seite zu haben.“

Indes hat sich am Goetheplatz das zu sanierende Spielhaus von 1957 geleert. Der seit Anfang August laufende Umzug – etwa 270 Lkw-Ladungen – von Kostümen, Kulissen, Bühnentechnik und vielem mehr ist weitgehend abgeschlossen. Derzeit wird das Gebäude entrümpelt und die Schadstoffsanierung ist angelaufen. Dabei wurde schon Asbest auch an Stellen entdeckt, an denen man es nicht vermutet hatte. Gleich im neuen Jahr beginnen die Tiefbauarbeiten für den neuen, unterirdischen Orchesterprobensaal. Architekt Andreas Schmucker ist nach wie vor optimistisch, den von vier Jahren reiner Bauzeit ausgehenden Zeitplan „zu schaffen, indem wir uns aus dem Weg gehen“ und mehrere Gewerke parallel an verschiedenen Stellen arbeiten.