Drama vor dem Dom

Worms. Aus weiblicher Perspektive erzählt der österreichische Dramatiker Ferdinand Schmalz (Bild) den Nibelungenstoff. Sein Stück „hildensaga. ein königinnendrama“, eine Auftragsarbeit für die Nibelungenfestspiele unter Intendant Nico Hofmann, kommt an diesem Freitag vor dem Dom zur Uraufführung. Frauen seien „im Vergleich zu anderen mittelalterlichen Epen im Nibelungenlied handlungsentscheidend“, so der Nestroy- und Bachmannpreisträger im Interview. Am Burgunderhof herrsche zudem „toxische Männlichkeit“. Die Festspiele enden am 31. Juli. rcl (Bild: A. T. Bitzan)

© Apollonia Theresa Bitzan