Mannheim. Im Ahrtal endete jetzt der größte Verpflegungseinsatz einer Hilfsorganisation in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Deutsche Rote Kreuz hatte dort auf dem Parkplatz von Haribo ein Verpflegungszentrum aufgebaut. Sieben Wochen lang versorgten von dort aus 180 Helfer die Bewohner des durch die Flutkatastrophe völlig zerstörten Gebiets. Leiter des Großeinsatzes war ein Mannheimer: Diplom-Sozialmanager Uwe Mauch (60), er arbeitet im Rettungsdienst des Roten Kreuzes. Er ist auch einer von weltweit nur 24 Menschen, die eine Ausbildung des Internationalen Roten Kreuzes zum „Head of Mission“ haben, also zum internationalen Einsatzleiter. Er hat Erfahrung in Flüchtlings- und Erdbebengebieten. Doch was er im Ahrtal gesehen hat, wird ihn noch lange beschäftigen. So nah bei der Heimat mit einem solchen Ausmaß an Zerstörung konfrontiert zu sein, sei etwas ganz anderes. „Dort war einfach alles platt, keinerlei Infrastruktur mehr – Straßen, Supermärkte, Arztpraxen, nichts“, so Mauch. pwr

